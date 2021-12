Jeux vidéo et de société : quand les logiques coloniales se répètent

Outil de décompression ou véritable passion , le jeu vidéo ou de société est ancré dans nos habitudes. Particulièrement depuis mars 2020 où, en pleine pandémie, les développeurs de jeux en ligne voient leurs chiffres de visites et de téléchargements doubler . Seulement, sans que l’on en ait véritablement conscience, le jeu cristallise des enjeux sociétaux et véhicule parfois de véritables messages idéologiques .

Dans nos sociétés où marchandisation et capitalisme sont rois, jeux vidéo et/ou simples interfaces ludiques n’échappent pas à la règle. C’est le cas de Earth 2, plus proche d’ailleurs de la cryptomonnaie que du jeu vidéo, qui, en empruntant les codes du gaming, propose de commercer des parcelles de terrain d’une "deuxième planète Terre". L’interface a recours à la gamification : elle emprunte des éléments de design issus du jeu vidéo dans un contexte non-ludique. Le but est assez simple : le joueur peut, via des logiques de marché, acheter des territoires avec de l’argent réel. Par exemple, acheter la Grand-Place en quelques clics !



Mais Earth 2 va plus loin : avec un schéma basé sur la loi de l’offre et de la demande, il rend les joueurs propriétaires de terres mais aussi des ressources qu’elles contiennent. Il est donc possible, par exemple, de détenir plusieurs mines au Congo et de jouir de ces ressources minières et financières. En dépit des questions éthiques, écologiques ou morales que ces divertissements posent (le simple fait d’acheter la Terre ou de devenir propriétaire de la forêt amazonienne, par exemple), il est intéressant aujourd’hui de prendre conscience du nombre immense de jeux basés sur des logiques coloniales, impérialistes, expansionnistes.

Le thème récurrent est celui de l’empire, qu’il faut étaler. On parle alors de conquête, d’agrandissement du territoire, de façon pacifique ou non, mais le terme "colonisation" n’apparaît que très rarement alors qu’on se trouve ici est dans la définition même de la colonie. En effet, la colonie est "un territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières […]" selon le dictionnaire Larousse.

Si le terme de conquête porte en lui une connotation positive, elle n'en est pourtant pas moins une dimension de la colonisation.

Le joueur gagne des points de la même façon qu’il gagne du territoire, à l’instar de la saga Civilization. Après avoir exploré le monde et fondé de "nouvelles" villes, il doit créer une armée pour défendre son territoire ou attaquer les civilisations rebelles. Il existe plusieurs types de victoires pour remporter la partie mais dans tous ces jeux, il y a un point commun à la victoire : la domination de la civilisation du joueur sur celle du territoire occupé (Tropico, Civilization : Colonization, Colonial Conquest, Stronghold Warlords, Crusader Kings…). Une des rares conséquences de ces prises de territoires peut être le mécontentement de la population locale, qui se rebelle (comme dans Rome : Total-War par exemple). Cependant, il est possible de calmer les populations en les convertissant à la religion du joueur.