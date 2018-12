Japon: les tests d'alcoolémie bientôt obligatoires pour les pilotes de ligne

Les compagnies aériennes japonaises devront désormais soumettre leurs pilotes de ligne à des éthylotests, ont annoncé les autorités. Une décision qui fait suite à une série de vols retardés à cause de personnels ivres ou mal remis d'une soirée trop arrosée.

Un comité du ministère des Transports japonais s'est mis d'accord sur l'imposition de ces tests pour les compagnies aériennes et sur une limite autorisée à 0,09 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pour les automobilistes, cette limite est aujourd'hui fixée à 0,15 mg.

Le mois dernier, un co-pilote de la compagnie Japan Airlines (JAL) a été arrêté en Grande-Bretagne juste avant le départ de son vol avec un taux d'alcool dans le sang 10 fois supérieur aux limites légales.

Selon les règles japonaises actuelles, les membres d'équipage ont l'interdiction de consommer de l'alcool pendant les 8 heures précédant leur prise de poste mais il n'y a pas de plafond fixé légalement et les éthylotests ne sont pas obligatoires.

Dans le cas de JAL, le copilote avait effectué un premier test d'alcoolémie à son domicile, dont les résultats s'étaient avérés négatifs.

Mais l'homme n'a pu échapper aux suspicions du chauffeur du bus qui le conduisait au pied de son appareil à l'aéroport d'Heathrow. Le pilote a alors été interpellé par la police britannique après un éthylotest et un contrôle sanguin.

L'individu a reconnu avoir consommé deux bouteilles de vin et plus d'1,8 litre de bière six heures avant le vol.

"Nous sommes convaincus que (le premier test réalisé à domicile) n'a pas été mené correctement", a commenté Muneaki Kitahara, directeur de la communication de JAL lors d'une conférence de presse.

Fin octobre, la compagnie All Nippon Airways avait expliqué que l'un de ses pilotes s'était fait porter pâle après une nuit de beuverie sur l'île d'Ishigaki (sud du Japon), dans la préfecture d'Okinawa. Cette absence de dernière minute a provoqué le retard de cinq vols régionaux au départ de l'île d'Okinawa, et 619 passagers ont été affectés.