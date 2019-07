Instagram : vous pouvez désormais protéger la nature avec une localisation fictive

Si Instagram permet parfois de découvrir des lieux magnifiques à travers le compte d’influenceurs bien renseignés, certains endroits font face en contrepartie à une affluence de touristes qui, malgré eux, abîment les lieux.

Il y a quelques mois, un champ de coquelicot en Californie détruit par des milliers de touristes venus s’y photographier, ou plus récemment, des plantations de lavande en Provence assaillies de blogueurs en tous genres… Des histoires que l’on entend assez régulièrement, contre lesquelles de rares influenceurs tentent de lutter en ne donnant plus le lieu de prise de vue dans leur publication. Pourtant, la grande majorité continue de mentionner les endroits avec une grande précision, donnant parfois un coup de projecteur malheureux sur des endroits confidentiels jusqu’alors préservés du tourisme de masse.

Une tendance contre laquelle veut désormais lutter le WWF. L’organisation a lancé ce lundi une campagne de protection des sites naturels, via une localisation fictive. Concrètement, au lieu d’indiquer un endroit précis (via la fonction "ajouter un lieu"), les internautes peuvent indiquer "I Protect Nature" ("je protège la nature"), dont la localisation n’est autre que le siège français du WWF, à Paris.

La campagne a surtout pour but, dans un premier temps, de sensibiliser les instagrameurs et autres personnes influentes sur les réseaux sociaux, "et à travers eux le plus large public possible au sujet". Cette opération fait suite au constat de l’ONG que "la géolocalisation sur Instagram des lieux préservés met en péril la biodiversité", car elle entraîne "l’arrivée soudaine d’un tourisme de masse". Qui s’accompagne souvent, en effet, d’une pollution des lieux, surtout par des bouteilles et des emballages plastiques.