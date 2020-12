Idées cadeaux : on offre quoi aux grands voyageurs frustrés par 2020 ?

2020 n’aura certainement pas été l’année la plus agréable à vivre pour toutes ces personnes qui rechargent leurs batteries par le voyage. Alors on mord encore un peu sur sa chique et on leur offre ces jolis cadeaux pour leur remonter le moral. Les baroudeurs et autres citytrippeurs seront ravis par ces idées de cadeaux qui leur rappelleront de bons souvenirs ou qui leur permettront d’imaginer la suite des aventures.

Une tirelire pour économiser jusqu’au prochain voyage On ne se rend pas compte mais en mettant 1 euro de côté chaque jour, on peut se retrouver avec près de 100€ en 3 mois, de quoi se faire un beau resto, s’acheter de jolis souvenirs ou aller voir de beaux musées une fois qu’on pourra à nouveau voyager. Il y a de nombreuses sortes de tirelires sur le thème du voyage, à vous de choisir celle qui conviendra dans la déco.

Une gourde pliable Que vous voyagez en avion avec une valise ou en train avec un sac à dos, une gourde c’est pratique et écologique. On arrête d’acheter une bouteille d’eau en plastique au duty free ou au wagon-restaurant et on remplit sa bouteille aux fontaines ou aux toilettes (en vérifiant que l’eau est potable). Pas de soucis, ça passe au contrôle aéroportuaire (si elle est vide et repliée). Vous en trouverez dans différents magasins de 'brols' ou chez Nature et Découverte. De toutes tailles, couleurs, formes, vous aurez l’embarras du choix !

Un carnet de voyage Qu'offrir à un.e grand.e voyageur.se ? - © Rawpixel - Getty Images/iStockphoto Nombreux sont les voyageurs qui regrettent, une fois rentrés, ne pas avoir pris notes de ces moments clés, de ce restaurant insolite, de ce petit magasin perdu. Pour les poètes comme pour les organisateurs, un carnet de voyage leur permettra de prendre note pendant les vacances de leurs impressions, leurs idées, leurs adresses et leurs souvenirs. On peut y coller les tickets d’entrée de musée, les fleurs ramassées sur le chemin, les photos instamatiques, etc. Vous en trouverez dans les papeteries et les grandes enseignes comme la Fnac ou chez Club à tous les prix. Faites bien votre choix en fonction de la personne à qui vous l’offrez, certains carnets sont très neutres et permettent une customisation presque totale et d’autres sont plus fournis et permettent d’être soutenu dans la démarche (par exemple avec des encadrés 'ce que j’ai aimé' ou 'mon souvenir de la journée').

Un bon pour réaliser son livre de voyage Plus qu’un livre de photos, c’est un vrai projet mixant les souvenirs photographiés et les histoires et anecdotes du voyage qu’on a vécu. Il faut prendre le temps de rédiger l’histoire des aventures et de sélectionner les quelques photos qui l’accompagneront. Vous trouverez de nombreux sites qui proposent la réalisation de livres de voyage.

Le "coussin" de voyage Attention, on ne vous parle pas ici d’un coussin en graines ou gonflable qui, même s’ils sont pratiques, ont tendance à faire mal au cou et à ne pas servir à grand-chose finalement. On vous parle de faire vraiment la différence en offrant cette écharpe-coussin, conçue par des chiropraticiens, des physiothérapeutes et des ingénieurs. Un élément en métal qui maintient le cou vous permet de garder la tête relativement droite et de ne pas vous retrouver avec un torticolis en sortant du train ou de l’avion. Pour une trentaine d’euros, vous pouvez le trouver sur Amazon par exemple.

Un beau livre sur son pays préféré Plutot qu’un de ces livres qui parlent de 200 destinations en effleurant à peine ce qu’il y a à dire sur une destination, regarder sur les sites internet des librairies (Filigranes, Tropisme, la Fnac, etc) pour trouver un beau livre sur une destination. Cent pages remplies de photos, d’anecdotes et de l’histoire de sa destination préférée, elle pourra ainsi s’évader en restant sur son canapé.

Un hamac de voyage petit format et léger Qu'offrir à un.e grand.e voyageur.se ? - © Petar Chernaev - Getty Images Vous êtes déjà passé devant une plage en vous disant que vous seriez quand même mieux dans un hamac entre ces deux cocotiers plutôt que le cul dans le sable qui gratte ? Eh bien la prochaine fois que vous partez dans une destination qui pourrait se prêter à des siestes en hamac, vous n’oublierez pas de prendre le petit hamac portable et ultra léger que vous allez offrir à votre moitié. Vous trouverez ça dans des magasins comme AS Adventure ou Nature et Découverte. Il y a plusieurs marques, tailles, poids, à vous de choisir.

Le jeu 'Le tour du monde en 1000 questions" Des questions sur le voyage, le tourisme, les destinations, la culture, la gastronomie. Elle va pouvoir apprendre plein de choses et en même temps, étaler sa connaissance du reste du monde ! Un espèce de Trivial pursuit et de jeu de l’oie qui va la tenir occuper un bon moment. Vous pouvez trouver le jeu sur Amazon.