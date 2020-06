Idée d’escapade : la nouvelle expo de La Châtaigneraie à combiner avec une promenade balisée

Dans le cadre de l’exposition gratuite De l’érable … à la châtaigne , les collectifs Impression(S) et Presse papier présenteront deux projets à La Châtaigneraie du 4 juillet au 16 août. Une escapade culturelle à combiner avec une promenade balisée pour faire d’une pierre deux coups et découvrir dans le même temps le (superbe) patrimoine naturel de la région !

L’exposition débute ce samedi 4 juillet mais "en raison des circonstances exceptionnelles que nous traversons, aucun vernissage , événement ou médiation n’est prévus durant cette exposition" prévient le Centre wallon d’art contemporain. "De plus, afin de respecter les distanciations physiques, nous ne recevrons pas plus de 10 personnes en même temps dans l’exposition. Durant la visite, le port du masque est fortement recommandé." L’exposition est gratuite et sera accessible du jeudi au dimanche, de 14h à 18h ou sur rendez-vous .

Une exposition en deux volets, avec d’abord Unicité/Diversité – une collaboration entre le Collectif de graveurs liégeois Impression(S) et le collectif de graveurs québécois Presse papier – et ensuite 13 singularités , qui emmènera les visiteurs à la (re)découverte des derniers travaux individuels des 13 membres du Collectif liégeois Impression(S).

Sur leur page Facebook, l’Office du Tourisme de Flémalle suggère de combiner cette belle exposition avec une promenade balisée de 6,5 kilomètres à travers routes et bois (environ 1h30) pour faire d’une pierre deux coups et découvrir dans le même temps le patrimoine naturel de la région. Car l’entité de Flémalle est composée de 65% d’espaces verts et a le privilège de compter plusieurs réserves naturelles agréées dont 3 sites Natura 2000 et un réseau de 9 promenades balisées, les Vertes voies. Ce serait dommage de s’en passer !