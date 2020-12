Google Street View : vous aller pouvoir contribuer aux images partout dans le monde

Google souhaite que les internautes participent activement à rendre encore plus exhaustif Street View, leur application de navigation virtuelle à 360 degrés. Tout un chacun va ainsi pouvoir bientôt poster ses propres photos, traitées et insérées ensuite par Google sans le moindre équipement sophistiqué.

L'idée est que n'importe quel utilisateur de l'application Street View puisse à l'avenir capturer un lieu précis ou toute une rue simplement avec la caméra de son smartphone, que n'importe quel internaute puisse ainsi nourrir son immense base de données.

Deux avantages pour Google : capturer des endroits encore inédits et mettre à jour les autres.

Pour cela, pas la peine de disposer d'un encombrant équipement pour filmer et photographier à 360 degrés, un simple smartphone compatible avec le kit de développement ARCore fera l'affaire, autant dire n'importe quel téléphone récent.

La dernière mise à jour de l'application Street View propose ainsi un nouvel outil de photos depuis lequel il est possible d'enregistrer toute une série d'images, capturées en réalité augmentée. L'application se chargera elle-même de les faire pivoter et de les publier correctement afin d'en profiter à 360 degrés.

Comme toujours dans ces cas-là, cette nouvelle fonctionnalité sera d'abord déployée dans quelques villes aux États-Unis et au Canada. Les (futurs) contributeurs belges devront donc faire preuve de patience.

A noter que Google profite de cette annonce pour livrer des chiffres impressionnants. Les voitures et randonneurs Street View ont collecté plus de 170 milliards d'images et parcouru 10 millions de kilomètres un peu partout dans le monde. De quoi compiler pas mal d'images amusantes et insolites !