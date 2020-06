Gay Pride essentiellement virtuelle pour son cinquantenaire

Cinquante ans après la première Gay Pride, à New York, la communauté LGBT s'est retrouvée essentiellement en ligne samedi, pour cause de pandémie de Covid-19.

A Vienne, quelque 200 voitures et motos décorées de bannières arc-en-ciel ou de licornes gonflables ont paradé. Selon les organisateurs, environ 5.000 spectateurs ont salué le cortège, version allégée de la parade annuelle qui réunit habituellement plusieurs centaines de milliers de personnes.

Certaines manifestions étaient retransmises sur écran géant à Piccadilly Square et le maire de Londres, Sadiq Khan, a twitté son soutien.

Le soutien des démocrates américains

Aux Etats-Unis, l'ancien président Barack Obama avait envoyé un message vidéo rendant hommage aux clients du bar new-yorkais Stonewall Inn qui s'étaient rebellés en 1969 contre une énième descente de police, lançant de facto le mouvement contemporain pour les droits des homosexuels.

"Grâce au mouvement qu'ils ont lancé et aux dizaines d'années de travail qui ont suivi, le mariage entre personnes du même sexe est devenu légal dans le pays (les Etats-Unis, ndlr) il y a cinq ans, et pas plus tard que ce mois-ci, la Cour suprême a décidé qu'un employeur ne pouvait pas discriminer les employés LGBTQ", a-t-il dit.

Le candidat démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden, a lui aussi fait référence à la Cour suprême en estimant que la célébration était "particulièrement émouvante cette année".