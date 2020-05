Fête des mères : des idées pour une mère voyageuse frustrée par le confinement

On est de tout cœur avec toutes les personnes touchées de près ou de loin par la crise sanitaire actuelle et tous les commerçants, restaurateurs, tenanciers d’hôtels qui sont en galère et ne savent pas comment l’été va se profiler.

On ne se rend pas compte mais en mettant 1 euro de coté chaque jour, on peut se retrouver avec près de 100€ en 3 mois, de quoi se faire un beau resto, s'acheter de jolis souvenirs ou aller voir de beaux musées une fois qu'on pourra à nouveau voyager. Il y a de nombreuses sortes de tirelires sur le thème du voyage, à vous de choisir celle qui conviendra dans la déco de votre maman.

Plutot qu'un de ces livres qui parlent de 200 destinations en effleurant à peine ce qu'il y a à dire sur une destination, regarder sur les sites internet des librairies (Filigranes, Tropisme, la Fnac, etc) pour trouver un beau livre sur une destination. Cent pages remplies de photos, d'anecdotes et de l'histoire de sa destination préférée, elle pourra ainsi s'évader en restant sur son canapé.

Un bon pour réaliser son livre de voyage

Plus qu'un livre de photos, c'est un vrai projet mixant les souvenirs photographiés et les histoires et anecdotes du voyage qu'on a vécu. Il faut prendre le temps de rédiger l'histoire des aventures et de sélectionner les quelques photos qui l'accompagneront. Vous trouverez de nombreux sites qui proposent la réalisation de livres de voyage.