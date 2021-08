Excursion à Giverny : de la vase à l’éblouissement dans les jardins de Monet

"C’était devenu une friche. Il n’y avait plus de fleurs mais des ronces. Les berges de l’étang [construit par Monet pour les nymphéas] s’effondraient à cause des ragondins. Tout était à l’abandon", explique Gilbert Vahé, 73 ans, sur les lieux dont il fut jardinier en chef jusqu’en 2018.

Pour Gérald Van der Kemp, il était "indéniable" que l’ouverture des jardins en 1980 a ensuite contribué à augmenter la cote des tableaux de Monet, selon cette source. De plus, l’inspecteur général honoraire des musées, peintre et jardinier à ses heures, a suggéré une exposition Monet à New-York, un succès en 1978, puis à Paris en 1980.

Le maître impressionniste "était collectionneur de plantes, il en créait et avec ses amis, comme Caillebotte ou Clemenceau, ils en échangeaient", souligne Gilbert Vahé.

Mais le jardinier et son "presque père spirituel" ne sont pas au bout de leur peine. "Il y avait une pollution de l’eau parce qu’il y avait une papeterie [à proximité] et l’agriculture avait changé", poursuit M. Vahé.

Après avoir consolidé les berges avec des palplanches métalliques, "il a fallu isoler l’étang" du cours d’eau pollué qui l’alimentait. Le "combat pour l’eau claire" indispensable aux nymphéas demeure quotidien.

Et puis les variétés de fleurs sont moins nombreuses que du temps de Monet.

Le marché horticole actuel privilégie les variétés "petites pour en vendre plus. Les chimistes emploient des nanifiants alors que Monet c’était l’exubérance. Et lui pouvait récupérer ses graines. Aujourd’hui, on est tributaire" de ceux qui les vendent, regrette le jardinier devant le millier de géraniums hauts et rares planté au pied de la maison de Monet.

Autre changement, "au moment de la restauration, on avait une cuve de 300 litres et on traitait régulièrement. Aujourd’hui, ils ne traitent plus", assure M. Vahé. Du temps de Monet, les pesticides entamaient leur essor, précise le retraité.