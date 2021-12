Et la ville la plus chère du monde est...

Il n'en fallait pas moins pour propulser Tel Aviv sur la première marche du podium des villes les plus onéreuses du monde. La destination israélienne était cinquième en 2020 dans ce classement annuel , qui a valeur de référence chaque année.

Une devise plus forte, des biens de consommation mais aussi des transports plus chers...

Jamais depuis ces cinq dernières années les prix n'ont grimpé aussi rapidement qu'en 2020. Selon l'étude annuelle réalisée par The Economist, l'augmentation est de l'ordre de 3,5% lorsque l'on compare les prix des produits et des services affichés dans les 173 villes analysées.

La faute à la crise sanitaire, qui a immobilisé le monde entier autour d'un même combat. Précisément, ce sont les problèmes de chaînes d'approvisionnement qui ont mis la pression sur les marchés tandis que les restrictions sociales ont aussi pesé sur la production et le commerce.

Résultat, le prix de l'essence, et par extension celui des transports, mais aussi celui des divertissements ou du tabac se sont envolés.

Par exemple, le prix des cigarettes a progressé de 6,7%. Le prix au litre de l'essence a connu une augmentation de 21% en moyenne en 2021. A Hong Kong par exemple, les habitants ont découvert les prix les plus élevés, soit 2,50 dollars le litre ! Voilà l'une des conclusions essentielles de cette analyse pour comprendre comment une ville peut devenir la plus chère du monde.

Derrière Tel Aviv, Paris arrive en deuxième position du classement, ex-aequo avec Singapour. Zurich, en Suisse, arrive quatrième. On notera que Hong Kong n'est plus la ville la plus chère du monde, se situant désormais à la cinquième place.