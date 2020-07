Escapade insolite en Belgique : les Draisines de la Molignée en famille

Le saviez-vous ? Dans la Vallée de la Molignée, entre Falaën et Maredsous, il est possible de faire du cuistax sur rail !

En fonction des envies, trois itinéraires sont proposés :

Warnant / Falaën et retour (8 km) : 19€/draisine

Falaën / Maredsous gare et retour (6 km) : 19€/draisine

Le combo Warnant / Falaën / Maredsous et retour (6+8 km) : 38€/draisine

Les différents parcours longent la Molignée, serpentent dans la vallée et traversent un paysage fort boisé. La vue est superbe. À plusieurs reprises, vous pourrez par exemple admirer la rivière et la route du haut des ponts qui les surplombent. Si vous partez de Warnant, vous traversez également deux tunnels et vous apercevez les Ruines du Château Fort de Montaigle. Et si vous choisissez l’itinéraire entre Falaën et l’ancienne gare de Maredsous, vous traverserez Sosoye, l’un des plus beaux villages de Wallonie !