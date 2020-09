Envie de caresser un alpaga ? Réservez votre excursion.

On la doit à Alpaca Owners Association , structure associative américaine qui a lancé cet événement en 2014 afin de "sensibiliser le grand public à l'amour et à la douceur des alpagas". En d'autres termes, les alpagas sont si mignons qu'ils méritent bien une journée dédiée à leur célébration !

De nature docile et affectueuse, cet animal à la bouille craquante et au pelage soyeux est particulièrement apprécié des humains. À tel point qu'il est mis à l'honneur chaque année le 10 septembre. Oui, vous avez bien lu : il existe une Journée nationale consacrée à l'alpaga !

Craquants, intrigants, curieux, affectueux... Leurs nombreuses qualités font des alpagas de parfaits animaux de compagnie. Depuis quelques années, il n'est plus rare d'apercevoir ces camélidés originaires d'Amérique du Sud sur d'autres continents.

Des rencontres privilégiées via Airbnb

Si l'envie vous prend de passer un tête-à-tête avec ce camélidé et d'en savoir plus sur sa personnalité et ses particularités, plusieurs excursions sont organisées en Angleterre, en Italie ou encore en Allemagne par la plateforme Airbnb, pour une somme moyenne de 34 dollars par personne (soit environ 28 euros).

Pourquoi ne pas prendre le thé entouré d'alpagas près de Southampton ? Ou partir en immersion dans une "forêt magique" d'Irlande du Sud, guidé par des alpagas aguerris ?

On peut aussi mettre le cap sur la Normandie et rencontrer Pepsi, Pop-Corn et Paladin, trois adorables alpagas blancs qui ont élu domicile dans la propriété d'Emmanuelle, située en Seine-Maritime.

Toutes ces activités respectent une charte de protection des animaux, élaborée avec l'ONG World Animal Protection. Elles visent à sensibiliser le grand public au bien-être de ces animaux et se présentent comme une alternative aux attractions animalières proposées dans les circuits touristiques de masse.