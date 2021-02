En Suède, les places de parking deviennent des espaces de jeux et de rencontre

De plus en plus de grandes villes font le choix de favoriser la pratique du vélo au détriment du trafic automobile, afin de favoriser la qualité de l'air et de baisser les émissions en CO2. Mais que faire des parkings inutilisés ?

La pandémie a accentué la désertification des centres-villes, comme en Suède où les places de stationnement se transforment en espaces urbains pratiques, écologiques et conviviaux.

Qui dit moins de voitures et plus de vélos en ville dit aussi davantage de places de parking à recycler. De nombreuses villes revoient ainsi l'aménagement de leur centre afin de s'adapter à cette nouvelle politique. C'est le cas de Portland, de Barcelone ou encore de Paris.

Lire aussi : Que faire des places de parking libérées dans les villes sans voiture ? Des cafés, des bureaux, des ateliers...

En Suède, où des dizaines de milliers de places de parking sont vouées à disparaître. Des villes comme Stockholm, Göteborg, Malmö ou encore Helsingborg participent activement à un plan gouvernemental à grande échelle destiné à améliorer les espaces de vie collectifs.