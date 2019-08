En Europe, une course en taxi depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville coûte 40 euros.

Mieux vaut choisir un autre moyen de transport que le taxi pour rejoindre le centre-ville de Milan. La course depuis l'aéroport de Bergame est la plus chère en Europe, d'après une étude menée par un guide en ligne. En moyenne, elle s'élève à 105 euros.

En moyenne, les voyageurs qui préfèrent prendre un taxi pour gagner le centre-ville après leur descente d'avion dépensent 40 euros. Le voyage dure en moyenne 34 minutes. D'après cette étude réalisée par Airmundo.com, qui s'est intéressée aux tarifs appliqués dans les cinquante aéroports les plus fréquentés du vieux continent, ce sont logiquement les aéroports les plus éloignés qui grèvent le budget des passagers, ceux-là même qui accueillent le plus souvent des compagnies aériennes à bas coût.

D'ailleurs, Milan-Bergame, depuis lequel la course en taxi s'élève à 105 euros, est desservi par Ryanair. Il se situe à environ 45 km, tout comme son voisin de Malpensa, où la course en taxi coûte en moyenne 95 euros. Rappelons que la cité de la mode italienne dispose d'un troisième aéroport, Linate, le plus proche du centre-ville.

Au sein de ce classement, Londres compose le podium, avec successivement les aéroports de Stansted et Luton. Les voyageurs doivent prévoir un budget compris entre 104 euros et 99 euros pour approcher Big Ben. Gatwick, où sont accueillies de nombreuses compagnies régulières telles qu'Emirates ou Lufthansa, impose aussi de disposer d'une bourse bien garnie pour rejoindre le centre-ville, soit en moyenne 93 euros, contre 77 euros pour le mastodonte Heathrow, qui gère le trafic aérien le plus dense d'Europe. Plus de 80 millions de voyageurs y ont été accueillis l'année dernière.

Côté français, une course depuis Roissy-Charles de Gaulle (10e) coûte en moyenne 55 euros, contre 35 euros pour une course depuis Paris Orly (22e), 32 euros depuis l'aéroport de Nice (26e).

A l'inverse, les passagers à l'arrivée d'Antalya, en Turquie, ont mieux fait de monter dans un taxi puisque leur trajet ne leur coûtera que 8 euros. Les courses en taxi depuis les aéroports de l'Europe de l'Est ne sont pas non plus très onéreuses: 9 euros depuis l'aéroport de Varsovie en Pologne et 10 euros depuis Bucarest en Roumanie.