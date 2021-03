En Ariège, des volontaires se confinent 40 jours dans une grotte, "hors du temps".

Un an après le premier confinement, 15 femmes et hommes de 27 à 50 ans vivent depuis hier et pour 40 jours dans une grotte en Ariège sans notion du temps, une expérience à visée scientifique.

L'objectif ? Etudier les capacités d'adaptation de l'être humain à la perte de repères spatio-temporels, une question soulevée notamment avec la crise sanitaire, explique Christian Clot, le chef de la mission "Deep Time".