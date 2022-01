En 2022, les voyages tendances seront ceux des grands espaces où se reconnecter avec la nature

Respirer un grand bol d'air pur et éviter la foule. Voilà le programme des prochaines vacances lorsque la vague Omicron aura terminé de bousculer nos projets de voyage. Les destinations qui auront logiquement la cote seront celles où la distanciation sociale sera garantie. A vous les parcs nationaux et des îles encore méconnues au large de l'Ecosse et du Canada.