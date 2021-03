En 2021, le retour du tourisme sera plus local et plus vert. - © Massimo Ravera - Getty Images

La reprise du tourisme se fait attendre et pourtant, avec des voyageurs qui ont "des fourmis dans les jambes", les professionnels en sont persuadés, le secteur "va repartir fort" mais différemment : plus local, plus sain et plus vert. "Quand ça va repartir, ça va repartir fort", prédit Didier Arino, directeur général de la société de conseil Protourisme (France). "Il y a une appétence, un besoin, presque une envie vitale pour ceux qui partaient les années précédentes, de repartir. Il y a une grande frustration et plus la frustration monte, plus les départs seront importants", selon lui.

Un tourisme recentré sur le domestique et le transfrontalier En 2021, le retour du tourisme sera plus local et plus vert. - © Flashpop - Getty Images L'idée d'un "passe sanitaire" ou d'un "passeport vaccinal" reste en effet embryonnaire, sans compter que les politiques vaccinales varient d'un pays à un autre, que les variants redistribuent régulièrement les cartes et que les frontières s'ouvrent et se ferment au gré des politiques sanitaires. Selon une étude du cabinet McKinsey, à l'échelle mondiale, l'industrie du tourisme devrait retrouver son niveau d'avant-crise en 2024 seulement.

"Le tourisme en France devrait être constitué de 68% de voyageurs domestiques en 2021 (contre 58% en 2019) et 88% de touristes loisirs (contre 81% en 2019). Quant au tourisme international, il sera d'abord tiré par les voyageurs transfrontaliers", selon Aurélia Bettati, directrice associée chez McKinsey. Camping-cars: un tourisme nomade qui séduit de plus en plus - 21/02/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Les solutions vont dépendre du pays ou vous vivez et de la quantité d'argent que vous pouvez dépenser" mais aussi "du risque que vous êtes prêt à prendre" face au Covid, selon la prospectiviste Cécile Poignant. Lire aussi : Baisse brutale du tourisme: quel effet pour notre planète ? Les classes moyennes qui ont pu économiser devrait "monter en gamme", ce que certains hôtels de luxe ont déjà anticipé en proposant des formules avec repas étoilé en chambre ou un équipement digne d'un cinéma.

Les voyageurs auront envie d'air frais et de liberté En 2021, le retour du tourisme sera plus local et plus vert. - © Bee-individual - Getty Images/iStockphoto Les destinations habituellement bondées et qui par conséquent, peuvent être un risque en temps de pandémie, comme Venise, Barcelone ou Santorin, devraient retrouver un flux de visiteurs plus modéré. Mais la crainte du virus n'explique pas tout. "Les périodes de confinement et de couvre-feu ont généré un besoin de couper avec la ville et de se ressourcer", selon Aurélia Bettati. "Il y a aura ainsi probablement moins de courts séjours en ville et de plus en plus de voyages à destination de la campagne, associés à un effet 'bol d'air'", selon elle. L'été l'a prouvé, les bords de mer, la montagne, les lieux aérés seront prisés avec une volonté de liberté. Cécile Poignant observe ainsi une montée de "tout ce qui est 'Van life', qui est le camping-car moderne et bobo".