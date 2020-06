Ellezelles : une escapade insolite et ensorcelante au Pays des Collines

Il se passe des choses étranges à Ellezelles ! Des créatures biscornues peuplent les sentiers et les sorcières ne sont jamais bien loin… Et si cet été, on partait à la découverte de ce folklore fantastique ? Situé en plein cœur du superbe Parc naturel du Pays des Collines en Wallonie Picarde, le village vallonné d’Ellezelles est animé par un folklore traditionnel particulièrement enchanteur. Amateurs de fées, de sorcières et de diablotins, surtout ne passez pas votre chemin car cette escapade est faite pour vous ! Voici quelques activités à faire entre amis, en famille ou en amoureux dans le fameux "Pays des Sorcières" :

"Le sentier de l’étrange" pour découvrir le folklore de la région et ses paysages

Ce parcours bucolique de 6 km (environ 2h) vous fera découvrir les plus beaux paysages de la région ainsi que son folklore atypique. Car le Sentier de l’étrange – dont le point de départ se situe à la Maison du Pays des Collines – est en effet jalonné d’une cinquantaine de petits monstres biscornus à découvrir au fil de la balade. Vous y croiserez par exemple le diable Crin Crin (qui joue du violon les nuits de pleine lune et entraîne les âmes égarées dans une folle farandole), une sorcière bleue à l’œil rouge (qui vous indiquera la route à suivre) ou encore le lanceur de Sorts (voir photo ci-dessous).

On doit la majorité de ces sculptures à l’artiste local feu Jacques Vandewattyne (alias Watkyne) qui a grandement contribué à restaurer le folklore surnaturel d’Ellezelles après avoir découvert que cinq sorcières y auraient été brûlées en 1610. C’est aussi lui qui a instauré le désormais très célèbre Sabbat des sorcières qui a lieu le dernier week-end de juin (sauf cette année). ► L’itinéraire du Sentier de l’étrange est disponible au prix de 2€ à la Maison du Pays des Collines ou sur la boutique en ligne de la Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde.

La "Brasserie des Légendes" pour déguster des breuvages maléfiques

Vous avez envie de vous désaltérer après avoir marché ? Ça tombe bien, car le village d’Ellezelles compte aussi une brasserie – très populaire dans la région – à qui l’on doit notamment La Goliath, la Gouyasse, la Quintine, la Ducassis, la Saison Voisin, l’Ambiorix ou encore l’Hercule. La Brasserie des Légendes a la particularité de brasser ses bières grâce à l’infusion (l’une des plus anciennes méthodes connue) et de fermer ses bouteilles à la main avec de rustiques bouchons en porcelaine, avant de les ranger dans des cageots en bois. Elle produit également elle-même son orge, possède sa propre station d’épuration naturelle et dispose de 250 panneaux photovoltaïques ainsi que de 54 m² de panneaux thermiques pour produire sa bière de manière écoresponsable. De la pure tradition, 100% authentique et durable ! La Brasserie, que l’on peut visiter tous les premiers samedis du mois à 11h, accueille également les visiteurs dans sa taverne "Le Chaudron des légendes", où il est possible de se restaurer et de boire un petit coup (avec modération bien sûr).

L’aventure-jeu "La Rivière Bleue du Dragon" pour visiter le village (avec les enfants)

Vos chères petites têtes blondes ne tiennent plus en place ? Embarquez-les dans la folle aventure de La Rivière Bleue du Dragon, où il faudra remporter des épreuves pour "retrouver le dragon protecteur et faire couler l’eau bleue magique qui redonnera vie au village !" Une activité ludique et amusante d’environ 1h30 au cœur de l’étrange village d’Ellezelles qui ravira les plus petits (et les grands aussi !). ► Le sac de jeux La Rivière Bleue du Dragon est en vente à la Maison du Pays des Collines à 10€ (1 sac par famille).

Plus d’infos :