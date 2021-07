Dur de voyager en train en Europe avec son vélo

Au total, 69 compagnies et services ferroviaires européens ont été étudiés en fonction de différents indicateurs allant des espaces réservés aux vélos dans les trains au prix que cela coûte pour les passagers en passant par les offres de location de bicyclette et la qualité des sites web des compagnies pour réserver sa place. Au final, cela donne une note sur 100.

Les plus mauvais scores concernent Eurostar, Thalys ou encore OuiGo (France), tous affichant un score nul et vierge.

Sur ces 69 entreprises, 15 n'acceptent actuellement pas les bicyclettes non pliables et non démontées . Cela démontre que voyager à vélo à travers l'Europe n'est vraiment pas de tout repos.

Pour la majorité des compagnies ferroviaires européennes, les secteurs à améliorer concernent donc essentiellement l'acceptation des bicyclettes non pliables et non démontées, la mise en place d'espaces dédiés aux vélos dans un maximum de trains et dans les gares, l'investissement dans des systèmes de partage de vélos ou encore la fourniture d'informations claires et concises sur les services proposés aux cyclistes (idéalement dans plusieurs langues), soit autant de bonnes résolutions à mettre sur de bons rails.