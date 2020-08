Dubaï crée une rue où il pleut toute l'année

Dubaï n’a pas de limite, on le sait déjà. Mais cette absence de limite veut maintenant créer une « Raining Street » de 1 km pour vivre le climat européen avec de la pluie permanente (un climat belge en fait).

Le développeur autrichien Kleindienst Group prévoit d’ajouter une "Raining Street" (la rue pluvieuse) de 1 km de long à son quartier du cœur de l’Europe dans l’archipel des îles du monde de Dubaï.

L’idée serait d'arroser les attractions représentants des villes européennes de pluie artificielle, de donner un goût du climat européen et de refroidir la rue à une température agréable de 27° C sous la chaleur torride de l’été de Dubaï…

La rue sera située à proximité d’hôtels, de resorts, de cafés et de boutiques, pour attirer le plus de monde possible. Ce projet est basé sur les idées de l’architecte autrichien du XIXe siècle, Camillo Sitte, qui affirmait que toutes les commodités d’une ville devraient être à distance de marche les unes des autres.

Josef Kleindienst, président du groupe Kleindienst, a déclaré : "La technologie garantit que dès que la température dépasse 27° C sur l’île, de l’eau froide sous forme de pluie tombera du haut des bâtiments à travers des tuyaux dissimulés." Vu qu’il fait en moyenne plus de 40 degrés à Dubaï, cette pluie devrait tomber en permanence !