Dormir sous tente dans un parc bruxellois pour finir les vacances d’été en beauté

Les 28 et 29 août, le Parc du Wolvendael situé à Uccle se transformera en camping éphémère et vous fera vivre une nuit magique en pleine nature comme l’annonce le magazine flair.be. Vous pourrez également profiter de spectacles, d'animations culturelles, d'ateliers ludiques, de concerts, de contes et même d'un bal folk ! Des foodtrucks renforceront l’offre de la guinguette déjà sur place mais vous pouvez prévoir votre pique-nique.

Le parc de Wolvendael est réputé pour sa grande taille mais aussi pour son relief tout en mouvement et la beauté de ses paysages comme décrit sur visit.brussels. Ce parc à l’anglaise délivre ses charmes au fil de vos pas et enchante votre regard en vous offrant tour à tour des vues si différentes les unes des autres. Deux hêtraies et de grandes variétés d’arbres agrémentent l’endroit parsemé de sentiers qui sillonnent les pelouses. Des sculptures et des monuments remarquables viennent aussi parfaire le tableau. C’est le cadre de rêve par excellence pour vivre un week-end magique.