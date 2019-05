Direction Madagascar avec le visa électronique

Les voyageurs internationaux qui ont le projet d'un séjour à Madagascar peuvent désormais effectuer leur visa en ligne à l'aide d'une plateforme dédiée, rapporte Action-visas.com.

Les autorités malgaches avaient annoncé début 2017 le lancement d'une plateforme pour instaurer le visa électronique afin de faciliter l'entrée des touristes sur leur territoire. Outil de communication qui permet d'inciter les voyageurs à préférer une destination, le e-visa permet en quelques clics d'obtenir le fameux sésame réclamé par les policiers de l'immigration à la descente de l'avion.

On peut demander le document jusqu'à six mois avant le départ et ce, pour un séjour d'une durée de 30 à 90 jours. Il peut être réalisé à condition d'atterrir dans l'un des neuf aéroports pris en compte par la plateforme www.evisamada.gov.mg, dont les internationaux de Tananarive et de Nosy Be Fascene.

Il faut compter entre 48h et 72h pour obtenir le sésame. Les voyageurs doivent l'imprimer et le présenter à l'arrivée, où ils devront régler les frais de 35 euros pour un séjour de trente jours, 40 euros pour soixante jours et 50 euros pour 90 jours.