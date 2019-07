Direction la Bretagne pour fuir la canicule

Besoin d'un break et de (un peu moins) de chaleur ?

Belgique, France, Hollande, et bien d'autres pays sont touchés par la canicule estivale. Pourtant, une région française fait de la résistance : la Bretagne.

En France, les Bretons sont les seuls à ne pas suffoquer. Avec 23°C, on peut dire que la région d'Astérix est gagnante. Et pourquoi pas changer ses plans pour ses vacances ?

Pourquoi la Bretagne est-elle épargnée ?

Grâce à sa proximité avec le centre dépressionnaire de l’Atlantique. Météo France évoque "un flux de sud s’installe entre les deux systèmes et fait remonter une masse d’air très chaud sur le pays en provenance du Maghreb et de l’Espagne".

La canicule ressentie en Belgique et dans le reste de la France est le résultat d’un mouvement d'air chaud qui descend à la verticale. Par chance, la Bretagne et d’autres régions côtières bénéficient de vents allant du bas vers le haut. On peut donc y observer des nuages, des orages et de la pluie qui permettent un peu de fraîcheur.

Bien que les températures soient proches des 30°, Sciences et Avenir reconnaissent que les Bretons sont loin de ressentir les 40°C.