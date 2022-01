Devra-t-on bientôt faire le deuil des hivers enneigés ?

Les conséquences de cette perte de neige ne se limitent malheureusement pas à la perspective d'être privé des joies des sports d'hiver.

"Des accumulations de neige réduites et plus éphémères, qui fondent plus tôt, modifieront la dynamique des eaux souterraines et du débit des cours d'eau", alertent les chercheurs à l'origine de la publication.

L'absence de neige pourrait également impacter les forêts de Californie, sujettes à d'importants feux de forêt chaque année et qui pourraient rencontrer de plus grandes difficultés à se restaurer à cause du manque de neige, celle-ci constituant une aide précieuse pour la végétalisation.