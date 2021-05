Deskalot, c’est une nouvelle plateforme en ligne de Partena Professional qui permet aux personnes ou aux organisations disposant d’un espace de travail disponible, de le louer à celles et ceux qui en ont besoin.

Il existe déjà plus de 130 espaces de travail en Flandre et à Bruxelles.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le télétravail est devenu roi et même si on ne connait pas son avenir, on se doute qu’il va probablement devenir de plus en plus régulier puisqu’il y a un réel intérêt pour le travail hybride tant du côté des travailleurs que des employeurs.

Mais alors que faire lorsque le télétravail n’est pas possible à long terme chez soi, et ce, pour différentes raisons ; pas d’espace de travail dédié à la maison, présence des enfants, travaux, etc. D'un autre côté, des espaces de travail sont laissé à l'abandon faute de travailleurs pour occuper les locaux.

C’est dans cette optique que Deskalot a été créé : "En quelques clics, il est possible de louer un espace de travail pour quelques heures ou quelques jours, en fonction des besoins de chacun et bien entendu, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. L’inverse est également possible. Si une personne ou une entreprise dispose d’espace en trop, elles peuvent gagner de l’argent en les mettant à disposition sur la plateforme" explique Jonas Pollet, Innovation Manager chez Partena Professional.