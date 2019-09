Des touristes plus connectés et en quête de sur-mesure

Réserver ses vacances à la carte en quelques clics: les géants du tourisme, à l'image de Thomas Cook, peinent à faire face aux nouvelles habitudes des consommateurs et à la concurrence des opérateurs à bas prix sur internet.

Voyager en milieu de semaine, partir d'un aéroport et revenir d'un autre ou réserver deux hôtels sur deux sites différents lors d'un même séjour sont désormais des pratiques courantes, facilitées par les offres en ligne des compagnies aériennes et des opérateurs tels que Booking ou AirBnB.

L'émergence de ces acteurs a sans conteste poussé les consommateurs à se passer des voyagistes.

"Les jeunes construisent de plus en plus eux-mêmes leur voyage et les personnes qui voyagent plus traditionnellement le font plus finement", souligne Jean-Pierre Mas, qui représente les agences de voyages françaises.