Des restaurants de Dubaï offrent des promos aux clients vaccinés

Trois restaurants de Dubaï offrent des réductions aux clients vaccinés contre le coronavirus, ont-ils annoncé sur les réseaux sociaux, au moment où l'émirat du Golfe ralentit le déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech en raison de retards de livraison.

Restaurants, hôtels et magasins sont ouverts à Dubaï, qui a largement rouvert ses frontières aux touristes internationaux pour relancer un secteur crucial pour son économie et les touristes ne manquent pas. Affluant de toutes les régions du monde, Dubaï représente aujourd'hui une échappatoire aux confinements et à la vie que nous vivons depuis un an et qui pèse sur le moral de tous. Déjà à la fin du premier confinement mondial, la ville tentait de se remodeler pour attirer plus de touristes.