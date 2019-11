Des recommandations de guides locaux ajoutées à Google Maps

Google va bientôt tester une nouvelle fonctionnalité permettant d'accéder aux recommandations des meilleurs guides locaux dans 9 grandes villes touristiques.

L'idée est de donner un accès rapide aux voyageurs à des recommandations concernant aussi bien des restaurants que divers établissements qui méritent le détour.

Une première phase de tests va bientôt avoir lieu à Bangkok (Thaïlande), Delhi (Inde), Londres (Angleterre), Mexico (Mexique), New York et San Francisco (États-Unis), Sao Paulo (Brésil), Tokyo et Osaka (Japon). Les meilleurs guides locaux, sélectionnés parmi les contributeurs les plus actifs sur Google Maps, apparaîtront ainsi directement dans l'onglet "Pour vous" de l'application. Il deviendra même alors possible de les "suivre" afin d'avoir accès à toutes leurs recommandations, critiques, photos et listes, directement dans Maps.

Google recense au total quelque 120 millions de ces guides locaux, répartis dans 24.000 villes (et villages) du monde entier. Tous partagent régulièrement leurs diverses expériences en postant des critiques ou encore des photos.

Google n'en finit donc pas de vouloir simplifier la vie des utilisateurs de Maps. Cette annonce intervient juste après une autre : la traduction des avis concernant les hôtels, les restaurants ou encore les musées grâce à l'intégration de l'application Traduction dans Maps. Google prévoit également d'ajouter une nouvelle fonctionnalité de traduction permettant au smartphone de prononcer le nom et l'adresse de n'importe quel lieu dans la langue locale, afin de se faire comprendre des locaux.