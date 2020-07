Des chasses aux trésors disponibles dans toute la Wallonie via une application gratuite

Nous attendions sa sortie avec impatience. C’est désormais chose faite. Depuis ce vendredi 3 juillet, Totemus est téléchargeable sur Apple Store et Google Play . Le concept de cette application est simple : inciter les Belges a redécouvrir la Wallonie de manière ludique grâce à des chasses aux trésors – réalisées en partenariat avec les Maisons de Tourisme correspondantes – qui allient le géocaching et les jeux de pistes.

Il y en a pour tous les goûts ! En fonction de votre géolocalisation, Totemus vous proposera différentes chasses aux trésors à proximité de chez vous, classées par province. Le niveau de difficulté (facile, moyen ou difficile), le nombre de kilomètres et le mode de transport (à pied, en vélo, avec des poussettes ou en voiture) sont clairement indiqués. L’offre est assez variée, avec des promenades culturelles qui mettent en valeur les richesses et le savoir-faire wallon (contes et légendes, art, gastronomie…), des parcours plutôt "sportifs" et tournés vers l’aventure, ou encore des balades familiales. Et ça risque encore de se diversifier avec de nouvelles chasses aux trésors qui vont arriver dans les prochaines semaines !

Mais ce n’est pas tout : en participant aux chasses aux trésors, vous pourrez collectionner des totems et gagner ainsi des points appelés les "toteez". Ces toteez seront ensuite directement échangeables dans la "grotte aux cadeaux", contre des bons valables chez les partenaires de l’application. Plutôt bien pensé !



Plus d’infos sur www.totemus.be