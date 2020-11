Découvrez les plus belles toilettes insolites aux 4 coins du monde

On commence par les latrines en pleine nature, sans ornements. Ce sont des toilettes très simples mais avec des vues époustouflantes. Celles-ci sont bien souvent des toilettes sèches mais parfois, au beau milieu des montagnes, il n’y a qu’un trou et de quoi poser ses fesses.

Pas besoin d’utiliser son smartphone pour s’occuper sur le pot, on retourne à l’essentiel et on admire tout simplement la vue.

