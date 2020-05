Déconfinement : Ryanair reprend 40% des vols en juillet sans distanciation sociale.

La compagnie aérienne Ryanair annonce la reprise de 40% de ses vols à partir de juillet et la mise en place de mesures sanitaires comme le port de masques et des prises de température pour les voyageurs et le personnel de bord, mais sans imposer la distanciation sociale.

Le transporteur à bas coût irlandais prévoit d’assurer 1000 vols par jour vers 90% des destinations desservies avant la crise sanitaire. Il explique dans un communiqué que ce plan est conditionné à la levée par les gouvernements des restrictions sur les vols intra-européens et à la mise en place de mesures sanitaires dans les aéroports.

Les vols Ryanair repartiront des aéroports de Brussels Airport et Charleroi (BSCI) dès le 1er juillet, a annoncé le directeur général et fondateur du groupe, Michael O'Leary. Des réservations ont déjà été enregistrées en Belgique, a-t-il indiqué à l'agence Belga. Elles concernent principalement la Grèce, le Portugal, la France, l'Italie et l'Espagne. Mais de nombreuses réservations sont aussi effectuées vers la Belgique. "Beaucoup d'employés de la Commission européenne et d'autres organisations de l'UE souhaitent reprendre le travail", selon lui.

Le nombre de vols enregistrés en Belgique n'a pas encore pu être communiqué par la compagnie à bas coûts. Mais elle affirme qu'elle a déjà eu des contacts avec les aéroports de Charleroi et Bruxelles. Selon M. O'Leary, ceux-ci sont désireux de reprendre les vols à condition que les mesures sanitaires soient bien respectées.