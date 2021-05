Curon, le village englouti d’Italie refait surface pour quelques semaines seulement

Le village, situé au nord de l’Italie, avait été évacué puis immergé en 1950 pour fusionner deux lacs naturels et créer le barrage et la centrale hydroélectrique locale. Le résultat en est cette grande étendue d’eau entre les montagnes, le lac Resia .

Et dernièrement, l’ensemble du village est visible à cause d’un drainage exceptionnel le temps de réparer le réservoir. Ensuite, le lac sera à nouveau rempli et Curon sera à nouveau invisible, excepté son clocher.

Les habitants de la région (dont certains habitaient le village avant l’évacuation en 1950) et les touristes s’en sont donné à cœur joie pour visiter les vestiges de Curon et immortaliser ce moment étrange, comme l’explique le Times.