Covid-19 : tout savoir sur les restrictions mises en place pays par pays grâce à Google

Google Voyage permet désormais en un clic de découvrir les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus pour n'importe quelle destination dans le monde. Pratique avant de se lancer dans la réservation d'un billet d'avion ou d'une chambre d'hôtel.

Depuis plus d'un an maintenant, le Covid-19 bouleverse le monde du tourisme et les habitudes de tous ceux qui désirent voyager, que ce soit pour travailler ou se détendre. Aujourd'hui, chaque pays adopte son propre protocole, plus ou moins sévère, par rapport aux entrées sur son territoire et il est parfois difficile de s'y retrouver entre les destinations plutôt laxistes, celles qui préconisent un test PCR négatif et enfin celles qui imposent une période de quarantaine plus ou moins longue.

Afin de planifier correctement ses déplacements, Google a simplifié l'accès à toutes ces informations directement depuis son service en ligne Voyage. Après avoir choisi sa destination, une fenêtre dédiée annonce quel protocole sanitaire est mis en place là-bas pour toutes les personnes arrivant de l'étranger.

Pour Rome et Tunis par exemple, il faut obligatoirement présenter un test de dépistage négatif avant le départ puis observer une quarantaine de 5 jours à l'arrivée. A l'inverse, New York ou Alger sont de leur côté des destinations fermées, même si certaines exceptions peuvent évidemment s'appliquer. Dans tous les cas, un lien spécifique conduit à de plus amples informations officielles.

A noter qu'il va bientôt être possible de suivre l'évolution de ces restrictions pour une destination particulière en activant une option "Recevoir un e-mail si ces instructions changent".