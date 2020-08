Covid-19 : 115 pays observent toujours des restrictions de voyage

Sur les 115 pays qui n'accueillent plus de touristes internationaux, 88 poursuivent la fermeture depuis plus de douze semaines.

L'Oraganisation mondiale du tourisme vient de publier un rapport proposant un état des lieux des restrictions de voyage, dans lequel on remarque que les déplacements du fait de la Covid-19 sont encore bien compliqués : 115 pays sont encore fermés au tourisme international.

De nombreuses frontières sont encore fermées

Dans cette catégorie de destinations qui se préservent de tout point de contact entre voyageurs, on retrouve les Etats-Unis, le Canada mais aussi l'ensemble des Amériques centrale et latine, à l'exception du Mexique, de l'Equateur et de la Guyane française.

Par ailleurs, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l'ensemble de l'Asie ainsi que les pays du Golfe, sauf le Cambodge, le Bangladesh, le Bhoutan, le Pakistan et l'Afghanistan ou encore la Turquie, ne s'inscrivent pas encore dans un assouplissement des restrictions de voyage.

Au plus fort de la crise, 75% des destinations de la planète avaient gardé leurs frontières fermées. C'était le 18 mai dernier.

A l'inverse, ce sont 87 pays qui facilitent désormais le déplacement des voyageurs, dont 41 pays d'Europe, notamment les membres de l'espace Schengen.

En Afrique aussi, on accueille de nouveau les touristes. 13 pays ont rouvert leurs frontières, comme la Tunisie, l'Egypte ou encore le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Tanzanie est même l'un des rares pays dans le monde à avoir effacé toute restriction de déplacement.