Coup de baguette magique sur l'écrin danois des contes d'Andersen

Métamorphoser un petit musée de province désuet en un écrin à la hauteur de l'imaginaire d'un des plus grands conteurs du monde : au Danemark, la ville natale de Hans Christian Andersen vient de donner les derniers coups de baguette magique à un chantier de sept ans.

De "La Petite Sirène" à "La Reine des Neiges" en passant par "Le Vilain Petit Canard" ou "La Princesse au petit pois", il appelait ses œuvres "ses enfants".

Le petit garçon pauvre d'Odense (1805-1875) est devenu le père de plus de 150 contes, qui continuent de nourrir d'innombrables adaptations : livres, chansons, ballets et superproductions de Disney.

Musique cristalline, jeux de lumière et d'illusions, le nouveau musée jouxtant la maison natale de "H.C." Andersen dans le centre du Danemark a voulu immerger le visiteur dans l'esprit et l'imaginaire du plus célèbre écrivain du pays.

Signé par l'architecte japonais Kengo Kuma, connu également pour le nouveau stade olympique de Tokyo, il a été inauguré à l'été et terminé début décembre. Avec un parti pris onirique assumé.