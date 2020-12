Coronavirus : un Noël à nul autre pareil, à l'heure du confinement

En Australie et en Asie

L'Australie, qui a parfois été cette année citée en exemple de bonne gestion sanitaire, est aujourd'hui confrontée à un regain de cas dans le nord de Sydney, une ville dont les habitants ne sont autorisés à inviter chez eux que dix adultes. Et seulement cinq s'ils vivent dans "l'épicentre" du foyer de contamination.

Jimmy Arslan, qui possède deux cafés dans les quartiers les plus touchés, a observé une chute de 75% de son chiffre d'affaires. Et il ne pourra pas compter pour se remonter le moral sur la présence de sa famille : celle-ci vit à Canberra et n'a donc pas été autorisée à faire le déplacement pour Noël.

"C'est un déchirement", confie-t-il. "C'est une triste fin à une triste année."

"Nous devrions tous accueillir 2021 et botter les fesses de 2020", rigole le patron de bar de 46 ans. Pour l'heure, Sydney projette toujours d'accueillir la nouvelle année avec son spectaculaire feu d'artifice. La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian a promis que le show de sept minutes aurait lieu "quoi qu'il arrive".

Aux Philippines, certains ont choisi de passer les fêtes seuls en raison des risques d'attraper le virus dans les transports en commun : "Je vais commander de la nourriture, revoir de vieux films et passer un appel-vidéo avec ma famille", affirme Kim Patria, 31 ans, qui vit seule à Manille.