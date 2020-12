Coronavirus : à Barcelone, certains hôtels se réinventent pour survivre

Sergi Pino a dû s’installer à Barcelone pour le travail. Mais au lieu de louer un appartement, il a préféré poser ses valises dans une chambre d’hôtel, profitant des nouvelles formules imaginées par certains hôteliers pour survivre malgré le vide touristique engendré par la pandémie de Covid-19.

La majorité des hôtels de cette ville espagnole très prisée des touristes sont fermés, mais les rares qui restent ouverts redoublent de créativité pour attirer de nouveaux types de clients et compenser la chute du nombre de visiteurs étrangers ces derniers mois.

Certains adaptent leurs installations au télétravail, d’autres offrent des séjours longue durée à prix réduits afin de rivaliser avec le marché de la location traditionnelle, d’autres encore proposent des expériences de luxe aux résidents qui, privés de voyage, peuvent jouer aux touristes dans leur propre ville.

Lire aussi : L’hôtel des stars à Los Angeles se mue en établissement privé

Dans sa nouvelle "maison" à l’hôtel Gallery, Sergi Pino dispose, pour 900 euros par mois, d’une chambre, d’un gymnase, d’une piscine, d’un spa et d’une zone dédiée au télétravail.

"Il y a plus d’espace, je suis au calme, concentré sur mon travail, et rien ne vient me déranger", explique-t-il, costume gris et baskets blanches, devant son ordinateur installé dans une salle de réunion transformée en lieu de "coworking".