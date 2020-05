Coronavirus : à Amsterdam, des petites serres séparées pour pouvoir manger au restaurant

Afin de respecter les nouvelles règles de distanciation sociale, un centre culturel d'Amsterdam a eu l'idée d'utiliser de petites serres, habituellement consacrées à des projets artistiques, pour offrir aux futurs clients de son restaurant un coin repas privé.

Mediamatic teste actuellement cette nouvelle manière de manger et de servir, en attendant que les autorités néerlandaises ne donnent le feu vert à la réouverture des restaurants, fermés depuis le 16 mars pour lutter contre le Covid-19.

"Le coronavirus nous oblige à repenser notre façon d'accueillir" les clients, déclare Willem Velthoven, le directeur de Mediamatic. "Nous nous sommes dit : 'Voyons ce qui se passe si on s'assied dans ces petits endroits, si c'est bien et si nous pouvons servir de manière sécurisée' et en fait, ça fonctionne plutôt bien", explique-t-il.