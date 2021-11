Connaissez-vous le Trip Stacking : la tendance à réserver plusieurs voyages en même temps au cas où l’un est annulé

Le Trip Stacking est une nouvelle tendance de réservation de voyages qui permet de partir malgré l’incertitude de la pandémie.

Le coronavirus aura changé beaucoup de choses dans nos habitudes, que ce soit chez nous, dans notre manière de sociabiliser, de prendre les transports ou encore de voyager. On ne compte plus le nombre d’annulation de dernière minute que les voyageurs ont subi depuis mars 2020. La tendance à réserver son voyage en avance pour bénéficier des meilleurs prix est de moins en moins courante et pour cause, les risques de changements de dernière minute et d’annulation pure et simple sont toujours bien présents.

Les frontières s’ouvrent et se ferment au gré des gouvernements et des pays d’origine, les voyageurs ne peuvent plus programmer leurs voyages en avance. Cela a donc changé les comportements de réservations des clients. Dernière en date : le trip stacking (empilement de voyage) qui consiste à réserver plusieurs voyages pour les mêmes dates, l’un à l’étranger, l’autre national ou très proche.

Plusieurs options :

le voyage à l’international est annulé (pour cause de coronavirus, fermeture de frontières, etc.) et il vous reste le petit voyage national ;

l’international est possible et vous pouvez annuler sans frais le petit voyage proche de chez vous.

Ce qui permet cette nouvelle tendance, ce sont les frais d’annulation pratiquement inexistants depuis la crise de la pandémie. En effet, nombreux sont les voyagistes, sites de réservations d’hôtels et même compagnies aériennes qui permettent aujourd’hui d’annuler ou de décaler à des dates qui permettraient le voyage.

Si vous voulez commencer à préparer un beau gros voyage mais n’êtes pas sûrs de pouvoir partir, vérifiez bien les conditions d’annulation avant de poser vos congés !