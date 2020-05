Confinement : #YouCareWeCare, la plateforme qui offre des vacances aux soignants

Les membres du personnel des milieux hospitaliers sont devenus des héros nationaux que nous applaudissons tous les soirs. Ils doivent faire face à un ennemi sordide car invisible. La conscience collective est immense. Les infirmières et les médecins se donnent sans compter parfois avec l’énergie du désespoir. Il est évident que tous sont à bout de forces. Et qu’ils méritent qu’on les chouchoute à notre tour.

C’est l’histoire de 5 personnes – Alain, Carine, Ariane, Pierre et Cannelle – qui se sont rencontrées au détour de ces coïncidences heureuses que provoquent les crises. Sensibilisés au sort de tous ceux qui se donnent sans compter pour sauver des vies, ils ont eu envie de les soutenir et de les remercier du fond du cœur :

Si vous êtes propriétaire d’un bien et que l’action vous tente, vous pouvez remplir un formulaire sur le site www.youcarewecare.net et proposer votre logement avant le 31 mai 2020 , en précisant si vous voulez l’attribuer à un hôpital en particulier ou pas.

Pour celles et ceux qui désirent aider mais qui n’ont pas de logement à proposer (il n’est en effet pas donné à tout le monde d’avoir une résidence secondaire), il est possible de devenir "ambassadeur".

Votre rôle consistera alors à relayer le plus possible l’information sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, afin qu’elle puisse toucher des personnes qui ont un bien immobilier à prêter le temps d’une semaine. Une bannière #YouCareWeCare a été mise en place sur Facebook par exemple, et permet de diffuser la campagne.

Plusieurs personnalités ont déjà rejoint le projet, comme la présentatrice Marlène de Wouters, le "Dauphin corse" Thierry Corbalan, Carlos Vaquera ou encore l’artiste belge Delphine Boël.