Entourés d’une flotte de personnel, eux-mêmes bloqués, pris au piège dans une lune de miel éternelle aux Maldives. Le New York Times nous raconte l’histoire de ce couple de Sud-Africain coincé dans un hôtel 5 étoiles. Arrivé le 22 mars, Olivia et Raul De Freitas sont en lune de miel dans un complexe cinq étoiles, aux Maldives, un pays composé de plus de mille petites îles idylliques dans l’océan Indien. Le couple est arrivé, tout juste marié, d’Afrique du Sud prévoyant de rester six jours sur place. Malgré le bonheur de commencer leur vie de couple marié dans un cadre aussi sublime, ils étaient inquiets compte tenu des restrictions de voyage croissantes imposées à la suite de l’épidémie de coronavirus. Mais rien de spécifique qui les affecterait n’avait été annoncé, et leur agent de voyages leur a assuré que, quelle que soit la politique à venir, tous les citoyens sud-africains seraient autorisés à rentrer chez eux. "Allez-y et passez un bon moment", leur a-t-on dit.

Impossible de rejoindre leur pays, ils sont donc restés Confinement : un couple bloqué aux Maldives dans un hôtel vide - © Peter Wade - Getty Images/500px Prime Mercredi 25 mars, ils ont été informés que les aéroports de leur pays seraient tous fermés jeudi à minuit. Les vols de retour vers l’Afrique du Sud sont longs et compliqués depuis les Maldives : cinq heures jusqu’à Doha, au Qatar puis une escale de trois heures suivie d’un vol de neuf heures pour Johannesburg. Faisant le calcul, ils se sont rendu compte qu’ils ne pourraient jamais rentrer à temps... Comme la plupart des pays se sont rapidement fermés, les quelques autres clients encore au resort la semaine d'avant sont rentrés fissa dans leurs pays respectifs. Les derniers à partir, les Américains, ont dû se disputer la permission d’un vol pour la Russie, avant de pouvoir rejoindre les États-Unis. Le couple a envisagé de faire le trajet d’une heure et demie en hors-bord vers l’île principale et de tenter sa chance à l’aéroport mais les Maldives avaient également annoncé leur propre verrouillage au même moment, interdisant tout nouveau voyageur étranger. S’ils quittaient le complexe, ils pourraient ne pas être autorisés à revenir. Alors, ils sont restés.

Un jet privé pour 104.000 dollars à leur frais Confinement : un couple bloqué aux Maldives dans un hôtel vide - © Matteo Colombo - Getty Images Ils ont contacté le consulat sud-africain aux Maldives et l’ambassade sud-africaine la plus proche au Sri Lanka pour obtenir de l’aide. Un représentant leur a dit, via WhatsApp, qu’il y avait environ 40 autres Sud-Africains répartis dans les Maldives, et que leur seule option serait de louer un jet privé, à leurs frais, pour 104.000 $. Ils pouvaient se partager les coûts, notait le message, mais le gouvernement n’avait communiqué qu’avec environ la moitié des 40 personnes ; parmi ces 20 voyageurs, beaucoup n’ont pas pu ou ont refusé de payer. Moins il y aurait de personnes à bord, plus cela coûterait cher...

Une vie de princes des îles Dimanche 29 mars, ils étaient les seuls clients de leur complexe, le Cinnamon Velifushi Maldives, qui est normalement à pleine capacité à cette période de l’année, accueillant quelque 180 invités dans des chambres commençant à 750 $ la nuit. Le couple est seul dans ce complexe coupé de tout. Ils dorment, font de la plongée, se prélassent au bord de la piscine, et recommencent. La réglementation gouvernementale n’autorise aucun Maldivien à quitter les centres de villégiature avant d’avoir été mis en quarantaine après le départ de ses derniers invités. Pour cette raison, les deux voyageurs se retrouvent entourés de tout le staff de l’hôtel. Le personnel, habitué au flux de journées de travail animées s’est attaché au couple. Leur "garçon de chambre" va les voir cinq fois par jour, l’équipe de restauration leur prépare des dîners aux chandelles sur la plage, tous les soirs, des artistes proposent un spectacle pour les deux seuls spectateurs qu’il reste. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cinnamon Velifushi Maldives (@cinnamonvelifushi) le 21 Mars 2020 à 6 :16 PDT

Une solitude étrange et onéreuse Il y a quelque chose de désespéré, même troublant, à errer dans un espace vide qui est censé être plein, couchés seuls, au milieu des transats abandonnés. "Nous avons commencé à jouer beaucoup au tennis de table et au billard", a déclaré Mme De Freitas. Son mari participe à des matchs de football avec le personnel l’après-midi. Une douceur de vivre inédite pour les uns et les autres. Mais le bilan financier pèse lourdement sur eux. Bien que le couple ait payé un prix généreusement réduit, la facture augmente de plus en plus. Ils ne sont pas là gratuitement et chaque jour qui passe leur coûte de l’argent qu’ils avaient mis de côté pour acheter un logement. À leur dette croissante pour cette lune de miel sans fin, ils vont devoir ajouter le prix (encore inconnu) de deux billets sur ce qui pourrait être un jet de 200 places presque vide. "Tout le monde pense qu’il veut être coincé sur une île tropicale, jusqu’à ce que vous soyez réellement coincé", a déclaré Mme De Freitas. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cinnamon Velifushi Maldives (@cinnamonvelifushi) le 25 Mars 2020 à 6 :00 PDT