Confinement : #TogetherInTravel pour que les voyageurs gardent le moral

Une campagne internationale de médias sociaux visant à essayer de "garder l’étincelle vivante" au sein de la communauté des voyageurs a été lancée lundi.

Alors que les voyages sont en suspens jusqu’à nouvel ordre, alors que le monde s’efforce de contenir la pandémie, le Conseil mondial du voyage et du tourisme invite les gens à partager leurs souvenirs de voyage avec le hashtag #TogetherInTravel. Un moyen de se rappeler d’histoires, d’images et de vidéos et d’aider à galvaniser la communauté mondiale du voyage.

"Le rêve fait partie de notre joie de vivre et notre nouvelle campagne encourage à penser aux jours meilleurs à venir. Les voyages et le tourisme sont un secteur essentiel de l’économie mondiale, représentant un quart de tous les nouveaux emplois dans le monde et contribuant à 10,3% au PIB", a déclaré la présidente-directrice générale du WTTC, Gloria Guevara, dans un communiqué.

"Notre secteur touche tout le monde. Il construit des communautés, réduit la pauvreté dans le monde et améliore l’impact social de la vie quotidienne. Malheureusement, nous sommes particulièrement impactés à l’heure actuelle à cause à Covid-19."

Le WTTC a également lancé un microsite dédié Togetherintravel.com où le contenu, les photos et les histoires générés par les utilisateurs seront collectés. On va faire les fonds de tiroirs et ressortir nos meilleurs souvenirs de vacances !