Comment le monde se prépare à fêter Halloween en pleine pandémie de Covid-19

En cette année 2020, Halloween promet d’être inoubliable. Du Royaume-Uni en passant par les Etats-Unis et même le Japon, les férus de sensations fortes se préparent à se faire peur en s’adaptant au contexte sanitaire. Pour respecter la distanciation sociale, les organisateurs ont redoublé d’inventivité en proposant des drive-in hantés ou encore des systèmes pour distribuer les bonbons à distance et même des attractions terrifiantes ! On a déjà peur !

