Comment la technologie, la tendance et les goûts façonneront le tourisme en 2019, selon Booking.com

Booking.com a publié ses prédictions pour l'an prochain. Le secteur du tourisme en 2019 sera marqué par le désir d'acquérir des expériences, de voyager de façon plus éco-respectueuse et de découvrir des endroits peu fréquentés.

S'initier à une nouvelle langue ou suivre un cours de cuisine: les voyageurs rechercheront des expériences leur offrant de nouveaux savoirs . Selon le rapport, les voyages les plus appréciés sont les échanges culturels (68%), les séjours consacrés au bénévolat (54%) et les placements professionnels internationaux (52%).

Tandis que les compagnies aériennes, hôtelières ou fluviales rivalisent d'inventivité pour proposer services virtuels mettant à profit la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, les consommateurs s'intéressent à des applications très pratiques comme le suivi électronique des bagages et le transport autonome. Les appareils activés à la voix pour faciliter l'organisation des voyages et les guides touristiques en réalité augmentée se multiplieront.

La croisade entamée par le secteur touristique contre l'usage des pailles et la consommation de plastique se poursuivra en 2019. La majorité des sondés (86%) se dit prête à participer au nettoyage de plages locales ou de sites touristiques très fréquentés. Ces initiatives inspireront de nouvelles startups, qui émergeront en 2019 pour proposer des solutions innovantes et des moyens de responsabiliser le secteur.

Expériences

De plus en plus de consommateurs prennent conscience que ce sont les expériences vécues (et non les possessions matérielles) qui créent une satisfaction durable. Les voyageurs consacreront davantage de temps et d'argent à des sorties (événements sportifs, spectacles et expériences gastronomiques) qu'à des séances de shopping en 2019, selon Booking.com.