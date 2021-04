Comment l'EduTech sert à développer les villes intelligentes de demain.

Le responsable mondial des villes intelligentes de l'entreprise Qualcomm, Sanjeet Pandit, en fait l'un des trois piliers dans sa "liste qui change la donne", une liste de domaines dans lesquels il faut investir pour développer les villes intelligentes. "Les portes de l'enseignement de qualité aux étudiants du monde entier doivent s'ouvrir et être mises à profit", a-t-il déclaré.

Une ville où l'éducation serait de bonne qualité attirerait des étudiants, favoriserait l'innovation et la collaboration grâce aux nouvelles technologies et in fine, le développement des villes.