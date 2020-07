Comment bien choisir ses chaussures de rando ?

Female hiker hiking across wooden footbridge, cropped view of legs and hiking boots - © Maria Fuchs - Getty Images/Cultura RF

Vous serez nombreux cet été à troquer les tongs sur le sable de la Côte d’Azur pour les chaussures de rando sur les chemins des Ardennes. Mais attention à ne pas prendre n’importe quelle paire et à bien choisir vos chaussures de rando. Un expert de A.S. Adventure, le magasin des baroudeurs, interviewé par nos collègues de Flair vous explique tout ce qu’il faut savoir pour vos prochaines vacances aventureuses !

Quel est le truc pour savoir si la chaussure vous va ? Il faut tout d’abord bien choisir sa pointure. Pour ce faire, ce n’est pas en vous promenant 3 minutes dans un magasin, chaussures aux pieds, que vous pourrez vous rendre compte de l’effet à long terme. AS Adventure recommande dès lors de vérifier si la pointure vous convient en plaçant un doigt entre le gros orteil et le bout de la chaussure (de l’extérieur bien sûr) ou, si vous n’arrivez pas à visualiser correctement, en défaisant les lacets et en glissant l’index entre le talon et l’arrière de la chaussure. S’il passe sans forcer et sans laisser trop d’espace, c’est probablement la bonne pointure pour vous !

Chaussure basse ou haute, souple ou rigide, waterproof ? Au risque de vous surprendre, on peut aller en montagne avec des bottines basses mais ce n’est pas pour le confort de tous. La préférence est surtout personnelle même si des bottines hautes protégeront mieux vos chevilles tout en étant plus lourdes que des bottines basses. Donc choisissez ce que vous préférez et ce qui vous fatiguera le moins. Pour ce qui est de la rigidité, il faut savoir ce que vous comptez faire comme randonnées. Si vous vous promènerez dans les sous-bois et sur les chemins de terre, une souple suffit. Si vous comptez aller en haute montagne (ce que nous n’avons pas en Belgique), une rigide fera mieux l’affaire. La plupart des chaussures de rando vendues aujourd’hui sont imperméables à différents niveaux. Certaines résisteront à une grosse pluie quand d’autres vous permettront de marcher dans la rivière en restant au sec. Attention cependant, quand il fait chaud, des chaussures waterproof peuvent être inconfortables et ne pas laisser le pied respirer, choisissez en connaissance de cause. Donc si vous restez en Belgique, des bottines basses et souples seront parfaites !