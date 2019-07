City-trip et écologie, compatibles avec les Summer City Guides

Envie de voyager de manière éco-responsable tout en diminuant votre budget vacances ?

L’application Too Good To Go, dont on entend beaucoup parler, lance les Summer City Guides sur le même principe anti-gaspillage : même en vacances, on peut sauver des paniers d’invendus mais aussi partager des bons plans 100% green.

Par exemple, il est possible de faire du kayak gratuitement à Copenhague lorsqu’on récupère les déchets de l’eau pendant l’excursion, nous révèle le magazine Flair.

Grâce aux conseils de ses utilisateurs, l’application vous dévoile les endroits où dénicher des paniers à sauver, les commerçants partenaires de Too Good To Go les plus sympas, les meilleurs lieux pour déguster son panier d’invendus, les bonnes adresses locales, bref, les bons plans 100% green.

Voici les 20 villes européennes couvertes par l’application : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Gand, Liège, Zurich, Pays Basque, Valence, Málaga, Barcelone, Madrid, Turin, Bologne, Berlin, Oslo, Amsterdam, Rotterdam et Copenhague.

Pour découvrir le concept, il vous suffit de télécharger Too Good To Go et de vous diriger sur le Summer City Guides de la ville.