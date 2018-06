Choisir son billet en fonction du type d'avion

Et si vous réserviez votre voyage en privilégiant le type d'appareil qui vous acheminera vers votre destination, pour que les vacances démarrent dès l'embarquement ?

Certains voyageurs choisissent leur séjour en fonction de la desserte de l'A380, pour vivre un vol à bord de ce mastodonte des airs. Focus sur les services et le confort de ces nouveaux avions, que vous pourriez emprunter cet été.

L'A380

Depuis son lancement en 2007, bon nombre de compagnies se sont offert ce mastodonte des airs, qu'elles aménagent chacune à leur image. Désigné comme le plus grand avion commercial au monde, il est un des fleurons des compagnies du Moyen-Orient, avec lesquelles les passagers les plus aisés jouissent d'un espace digne d'un hôtel de luxe. Les plus chanceux disposent d'un studio avec salle de bains privative sur Etihad Airways tandis que Emirates offre même un espace spa à ses voyageurs de la première classe. Pour les petits budgets, et afin de convenir à davantage de voyageurs, Lufthansa et Air France répartissent les sièges en quatre classes, séparant la partie "Economy" d'une "Premium Economy". Besoin d'un maximum de place à moindre frais ? Il faut opter pour Korean Airlines, qui mise sur la classe économique et ses 301 sièges sur un total de 407.

L'A350

French Bee, la nouvelle compagnie du groupe Dubreuil et petite soeur d'Air Caraïbes, qui rallie Paris à Tahiti, mise sur son nouveau bijou pour booster sa récente liaison "smart cost" inaugurée le 11 mai dernier. En classe économique, l'espace entre les sièges est de 81 centimètres. L'appareil compte 411 sièges, alors qu'il pourrait en contenir davantage. Le confort est donc au rendez-vous. La compagnie assure que cette nouvelle génération d'avions réduit la fatigue à l'arrivée car la pressurisation de la cabine, le contrôle de la température et la qualité de l'air ont été repensés. Par exemple, l'éclairage LED simule le coucher et le lever du soleil, ce qui facilite l'intégration d'un décalage horaire. D'autres transporteurs ont aussi acheté ce dernier né Airbus, tels qu'Air Mauritius, Cathay Pacific, China Airlines, Delta, Lufthansa, Qatar Airways et Singapore Airlines.

Le 787 Dreamliner

La Norwegian, la compagnie qui s'est fait connaître en cassant les prix d'un Paris/New York, effectue les liaisons transatlantiques à bord de ce nouvel appareil signé Boeing. La réduction de la consommation de carburant constitue son principal atout. C'est une des clés pour réduire le coût du billet d'avion. A bord, l'hydrométrie a été repensée pour rendre l'air plus sec tandis que les fenêtres sont 65% plus grandes qu'un avion de même taille. Ce sont désormais les plus grands hublots du marché. Air France a également dans son escarcelle cet avion dernière génération de Boeing, tout comme Japan Airlines.

L'A330neo

C'est le concurrent direct du 787 Dreamliner de Boeing, et le tout dernier appareil à découvrir. Les ailes ont été redessinées tandis que des moteurs Rolls-Royce permettent de réduire la consommation de carburant. Vous serez ainsi parmi les premiers à découvrir le ciel étoilé de la cabine de l'avion, qui constitue la dernière génération de la classe A330. Airbus a totalement repensé la façon de structurer l'espace pour que les passagers puissent plus facilement allonger leurs jambes. Les coffres à bagages gagnent en place. Aux toilettes, des sons d'ambiance ainsi que des arômes sont diffusés pour offrir un maximum de relaxation. Charge ensuite aux compagnies aériennes de personnaliser leurs appareils. TAP Portugal a déjà acheté le dernier né Airbus, tout comme WOW Air, Delta et Iran Air.