Ces fenêtres de distanciation pour servir du vin et se protéger de la peste

Les Florentins du XVIe siècle tombaient comme des mouches à cause de la peste. Du coup, les survivants ont noyé leurs peurs dans le vin tout en se protégeant de la maladie grâce à de petites fenêtres dont on redécouvre l’utilité en ces temps de distanciation sociale.

Des fenêtres créées pour contrecarrer les lois

Ces fenêtres de distanciation pour servir du vin mais se protéger de la peste - © TIZIANA FABI - AFP

Les fenêtres sont antérieures à la peste et n’ont pas été créées dans le but de garantir la sécurité de tous même si c’est cette fonction que l’histoire retiendra principalement. D’après le savant Massimo Casprini, elles ont été créées par la famille Médicis, après son retour au pouvoir en 1532.

La célèbre dynastie politique "voulait promouvoir l’agriculture, a donc encouragé les grands propriétaires florentins à investir dans les oliveraies et les vignobles… tout en leur accordant des allégements fiscaux pour vendre leur production directement en ville", a-t-il expliqué à l’AFP. Mais les propriétaires terriens n’étaient autorisés à vendre que le vin qu’ils avaient eux-mêmes produit, et seulement 1,4 litre à la fois, ce qui élimina les intermédiaires.

Les propriétaires ont donc pu vendre leurs productions directement au client, depuis leur propriété et à travers ces petites fenêtres pour pouvoir contrecarrer les limitations : "La fenêtre était fermée avec un panneau en bois, le client frappait avec le heurtoir, et le marchand de vin à l’intérieur prenait la bouteille vide et la remplissait", explique Casprini. "Cela signifiait pas de contact direct", et donc pas de preuve d’avoir vendu plus d’1,4 litres.