Ces cafés où l'art a pris naissance : Harry Potter, Paris est une fête…

Et si, en fermant les bars et les restaurants, on se privait d’œuvres immenses inspirées par l’ambiance, la convivialité des lieux ou tout simplement le va-et-vient des clients ?

Sans l’Elephant House d’ Edimbourg , en Ecosse, la saga Harry Potter n’aurait jamais vu le jour. C’est l’une des œuvres iconiques dans le monde, dont on sait que les toutes premières lignes ont été écrites dans un café. C’est donc là, dans cet établissement à la devanture rouge, que JK Rowling a tracé les contours d’un futur succès mondial, en imaginant toutes les règles de vie d’une école pas comme les autres, celles d’un petit sorcier. Le premier tome de la série littéraire s’intitule "Harry Potter à l’école des sorciers" et a été publié en 1997.

Le récit autobiographique d’Ernest Hemingway, publié à titre posthume, raconte les premières années de l’auteur dans le Paris des années 20. Le roman est une véritable balade à travers la capitale, depuis la rue Mouffetard jusqu’à la Brasserie Lipp et au café Les Deux Magots, qu’il fréquente régulièrement lorsqu’il se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Mais c’est dans le quartier de Montparnasse qu’Ernest Hemingway dégaine sa plume pour écrire ce qui deviendra "Paris est une fête". Précisément, il déballe ses affaires à la Closerie des Lilas , un café-restaurant où les peintres tels que Renoir et Monet se retrouvent au milieu du XIXe siècle. Pour l’anecdote, c’est aussi à la Closerie des Lilas que F. Scott Fitzgerald confie "Gatsby le Magnifique" pour lecture à Hemingway.

Musique

Garota de Ipanema – Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes

La plus célèbre chanson de la bossa nova fut écrite en 1962 dans un café de Rio de Janeiro, qui s’appelait Veloso. Le compositeur Antonio Carlos Jobim et le poète Vinicius de Moraes s’y retrouvaient régulièrement. Tous deux ont été inspirés par une jeune file qui passait régulièrement devant le café et entrait parfois pour acheter des cigarettes. L’établissement surfe bien sûr sur le succès phénoménal de ce titre maintes fois repris, et surtout popularisé par le créateur de la bossa nova, Joao Gilberto. A l’origine, le morceau était composé pour une comédie musicale.